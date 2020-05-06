Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 6 мая, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Леонид Андреевич Силин, секретарь и член военного трибунала одной из стрелковых дивизий, попавшей осенью 1941 года в окружение у села Крестителева в Полтавской области. Из-за болезни сердца Силин был освобождён от военной службы, но в начале войны, скрыв свою болезнь, попросился на фронт. Вскоре врачи увидели, что он болен, и его демобилизовали. Но он добился вторичной отправки на фронт — на этот раз в качестве юриста в дивизионный трибунал.

Леонида Силина расстреляли 7 марта 1942 года.