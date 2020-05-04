Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 4 мая, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Политрук Василий Георгиевич Клочков — уроженец Саратовской области — жил с семьёй в Средней Азии. Оттуда и ушёл на фронт. Ему было 30 лет.

За доблесть и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждён орденом Красного Знамени. 21 июля 1942 года Клочкову и другим участникам невиданного поединка с врагом у разъезда Дубосеково присвоено звание Героя Советского Союза.