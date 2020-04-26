Санкт-Петербург, 26 апреля, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Александровской больнице Санкт-Петербурга подтвердили смерть своего сотрудника, заведующего отделением нейрохирургии №2, врача-нейрохирурга высшей категории Алексея Ивановича Филиппова.

Александровская больница Алексей Филиппов

Он скончался в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Алексей Филиппов пришел к нам сразу заведующим отделением 12 августа 2016 года, практически четыре года назад», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Александровской больницы.

В целом медик имел более чем 20-летний стаж работы. У Алексея Филиппова осталась семья. О месте и времени прощания с покойным информации пока нет.

Отделение нейрохирургии №2 Александровской больницы является клинической базой кафедры нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

В настоящее время Александровская больница переориентирована на приём больных с коронавирусной инфекцией. СЗГМУ им. И.И. Мечникова также готовится развернуть стационар для таких больных.