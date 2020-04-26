Москва, 26 апреля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В России нет пика заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее мнению, поставленная задача выполняется.

При этом, считает глава ведомства, на майские праздники следует сохранить режим самоизоляции, все должны оставаться дома.

«Должны самим себе, своим близким», — полагает Попова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава государства на следующей неделе может выступить с обращением к гражданам Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.