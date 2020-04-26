Санкт-Петербург, 26 апреля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 26 апреля в федеральном оперативном штабе. Общее количество подтвержденных фактов заболевания, с учетом новых данных, составляет в Петербурге 3077 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

По итогам субботы, Санкт-Петербург впервые оказался на четвертой строчке по суточному числу заболевших, «пропустив вперёд» Нижегородскую область со 153 случаями за сутки. Первые две строчки по-прежнему занимают Москва (+2971 новый случай) и Московская область (+576). На пятом месте, вслед за Петербургом, Мурманская область (+105).

В целом по России за последние сутки выявлен 6361 случай новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Выздоровели 517 человек, скончались 66 человек. Всего в РФ зарегистрировано 80 949 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 6767 пациентов, скончались 747 человек.