Москва, 26 апреля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Место самоизоляции можно покинуть только в ситуации опасности для жизни или здоровья. Об этом 26 апреля сообщили в МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что к числу случаев, когда можно покинуть место изоляции, относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью.

Соответствующую рекомендацию разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).