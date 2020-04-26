Москва, 26 апреля, 2020, 05:12 — ИА Регнум. 159 лесных пожаров на площади 10 490 гектаров за прошедшие сутки потушили в России сотрудники региональных служб лесного хозяйства, 26 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

28.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Кроме того, проводится активное тушение еще 128 пожаров на территории лесов общей площадью 25 415 гектаров. Большая часть объятой огнем площади приходится на Забайкалье — 11 960 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что в России было ликвидировано за сутки 174 лесных пожара на площади 6936 гектаров.