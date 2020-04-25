Российский сенатор предложил ввести очередность прогулок для пенсионеров
Москва, 26 апреля, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Пожилым людям в России следует разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, заявил 25 апреля журналистам первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.
По мнению сенатора, такая мера позволит смягчить требования самоизоляции, введенные по распоряжению мэра Москвы в связи с распространением коронавируса.
«Пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — объяснил Рязанский.
Сенатор добавил, что особую актуальность вопрос с прогулками приобретёт на майские праздники, когда в Москву придут «тёплые деньки».
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