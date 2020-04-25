Москва, 26 апреля, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Пожилым людям в России следует разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, заявил 25 апреля журналистам первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пожилая женщина в медицинской маске и резиновых перчатках

По мнению сенатора, такая мера позволит смягчить требования самоизоляции, введенные по распоряжению мэра Москвы в связи с распространением коронавируса.

«Пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — объяснил Рязанский.

Сенатор добавил, что особую актуальность вопрос с прогулками приобретёт на майские праздники, когда в Москву придут «тёплые деньки».

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