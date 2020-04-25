Нью-Дели, 26 апреля, 2020, 00:23 — ИА Регнум. В столице Индии Дели власти продлили карантин до 16 мая. Об этом сообщил председатель комитета правительства Дели по борьбе с COVID-19 доктор Зарин.

Дели

«Карантин (в Дели) придется продлить до 16 мая, так как именно тогда эпидемическая кривая, скорее всего, начнет снижаться, что произойдет после сглаживания кривой», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число выявленных зараженных в Индии достигло 25 тысяч человек.