Москва, 25 апреля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Вестибюли ещё 13 станций Московского метрополитена будут временно закрыты с 26 апреля в связи со снижением пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Как уточняется, речь идёт о наименее востребованных станциях, в отдельных вестибюлях которых поток пассажиров сократился более чем на 90% по сравнению с показателем до режима самоизоляции.

В частности, будут временно закрыта часть вестибюлей на станции «Парк культуры» Сокольнической линии, станциях «Фонвизинская», «Шипиловская», «Зябликово» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии, станциях «Петровский парк» и «Шелепиха» Большой кольцевой линии.

Также будут закрыты некоторые вестибюли на станциях «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии, «Орехово» Замоскворецкой линии, «Пражская» и «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Солнцево» и «Раменки» Солнцевской линии.

Напомним, в связи со снижением пассажиропотока с 14 апреля в Московском метрополитене уже закрыт ряд вестибюлей на 20 станциях.