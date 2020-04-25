Бухарест, 25 апреля, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре выразил признательность президенту США Дональду Трампу за оказанную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба румынского лидера.

Longin Wawrynkiewicz Клаус Йоханнис

Отмечается, что Йоханнис поблагодарил американскую сторону за предоставление под эгидой Группы стратегических авиаперевозок НАТО транспортных самолетов, на борту которых в Румынию были доставлены средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что США оказали содействие румынской стороне в получении специализированного оборудования для диагностики коронавируса по линии программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), финансирование которой осуществляют Соединенные Штаты.

«А также помощью в размере 800 тысяч долларов для Румынии, предназначенную исключительно для борьбы с пандемией нового коронавируса», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге заявил, что в стране отменят режим общенационального карантина после 15 мая.