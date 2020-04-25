Москва, 25 апреля, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Вывозной авиарейс для граждан России из Таиланда в Новосибирск был отложен из-за низкой наполняемости. Об этом 25 апреля сообщило Минкомсвязи РФ в специальном Telegram-канале, созданном для возвращения граждан РФ на родину из-за границы.

Шасси самолёта

Авиарейс SBI5712 Пхукет — Новосибирск, запланированный на 26 апреля 2020 года, был отложен из-за низкой наполняемости на неопределённый срок. Информация о вылете данного авиарейса будет опубликована позднее.

В настоящее время для возвращения на родину всем гражданам РФ, находящимся за рубежом, предлагается заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь. Вывозные рейсы формируются по региональному принципу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трудностях, которые возникают при вывозе граждан России из зарубежных стран на фоне пандемии коронавируса.