Москва, 25 апреля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него в регионах. Всего предполагается перепрофилировать около 5 тыс. коек.

Владислав Фальшивомонетчик Областная больница

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Планируется, что их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.

Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах: Крым, Башкирия, Северная Осетия, Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Курганская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ростовская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.