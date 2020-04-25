Санкт-Петербург, 25 апреля, 2020, 04:43 — ИА Регнум. В Боткинской больнице Санкт-Петербурга после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными умер врач анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Об этом 25 апреля сообщается на странице больницы в «ВКонтакте».

Елизаветинская больница Сергей Белошицкий

"Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет», — говорится в тексте.

Врач, у которого подтверждённый тест на COVID-19, несколько последних дней находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО.

«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга… Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника», — говорится в тексте.

В настоящее время в Боткинской больнице проходят лечение 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусной инфекцией во время исполнения своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших петербуржцев среди зараженных коронавирусом достигло 20 человек. По информации городского оперативного штаба, в стационарах Петербурга уже несколько дней подряд фиксируют по три смерти в день.