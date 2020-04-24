Тверь, 24 апреля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. 25 аппаратов ИВЛ, а также более 240 медицинских многофункциональных кроватей, дефибрилляторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника поставлены в учреждения здравоохранения Тверской области. Об этом 24 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства по итогам заседания оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В регионе продолжается формирование необходимого резерва для лечения коронавирусной инфекции. В первой половине мая запланированы основные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Также предусмотрено приобретение компьютерного томографа», — сообщил Игорь Руденя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности борьбу с коронавирусом в регионе выделено более миллиарда рублей: 619,7 млн рублей — средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей — областного. По большинству направлений заключены контракты, идут закупки, оплата осуществляется по факту поставки.

До 28 апреля в Тверской области будет развёрнуто 1380 коек. В настоящее время действует четыре инфекционных госпиталя в Калининской ЦРБ, городской клинической больнице №6, Областной клинической больнице, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Кроме этих учреждений койки создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ. Медучреждения также обеспечиваются резервными источниками питания для бесперебойного электроснабжения. Более трёх тысяч медиков, которые работают с заражёнными коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях, будут проживать в гостиницах. К работе в инфекционных госпиталях подключаются также врачи-ординаторы ТГМУ и студенты медицинских колледжей региона.

За последние сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в области подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 397 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.