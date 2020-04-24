Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Три новых смерти среди больных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге зафиксированы среди пожилых пациентов инфекционной больницы им. Боткина. О новых жертвах COVID-19 рассказали 24 апреля в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурге

В Петербурге уже четыре дня подряд фиксируют по три смерти в день. Общее число жертв коронавирусной инфекции в городе достигло 20 человек.

Комиссия по анализу летальных исходов накануне подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

«Все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина», были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, 72-летняя женщина, 73-летний и 81-летний мужчины скончались от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Однако основным заболеванием у всех троих умерших признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19.