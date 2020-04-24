Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий передал в дар Северной столице от Санкт-Петербургской епархии три аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для лечения больных коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий на крестном ходе, 12.09.2019

Подаренные аппараты ИВЛ уже переданы в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова, принимающую детей с коронавирусной инфекцией.

«Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни», — сказано в сопроводительном письме митрополита.

Как сообщалось ранее, Смольный выделил 1,936 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медоборудования. Но дело не только в деньгах — аппараты ИВЛ в дефиците.

«Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра», — сказал губернатор Александр Беглов на совещании, которое проводило полпредство президента РФ в СЗФО.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Петербурга попросил бизнес помочь городским храмам, лишившимся пожертвований, а также поддержал предложение о. Варсонофия временно избавить их от оплаты услуг ЖКХ.