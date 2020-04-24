Сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание по ситуации в российской автомобильной промышленности. Обсуждать меры поддержки автопрома в условиях кризиса будут: гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, глава «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «Автоваз» Ив Каракатзанис. Помимо них в мероприятии примут участие профильные министры — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Евгений Дитрих. Напомним, глава государства уже провёл несколько серий отраслевых совещаний, которые призваны определить набор мер поддержки системообразующим отраслям российской экономики. Помимо этого, в рабочем графике президента — совещание с членами Совбеза. Оно, как и совещание по автопрому, пройдет в режиме видеоконфенции.

Обложка. Автомобильная промышленность. Иван Шилов ИА REGNUM

14:18 24.04.2020 Путин: эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической жизни в России и других странах.

14:19 24.04.2020 Путин: в первые недели у отдельных производителей почти остановились продажи.

14:19 24.04.2020 Путин: неважно при соблюдении всех профилактических мер подставить плечо отечественного автопрому.

14:20 24.04.2020 Путин: у нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома.

14:20 24.04.2020 Предлагаю обсудить конкретные меры поддержки автомобильной промышленности — Путин.

14:22 24.04.2020 Выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 20 тысяч человек — таковы критерии включения предприятий автопрома в список поддержки.

14:22 24.04.2020 У государства есть средства на приобретение 1200 реанимационных автомобилей для регионов — Путин.

14:22 24.04.2020 Путин: «Нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности».

14:23 24.04.2020 В первую неделю апреля 2020 года ряд автопроизводителей в России столкнулись с остановками продаж. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли. «В первую неделю апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, понятно. Прежде всего, риск сокращения рабочих мест, снижения заработной платы. Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тыс. человек. Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране — а это и крупные поставщики, и малый, и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса

14:24 24.04.2020 Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин: «С «КамАЗом» сотрудничают более 130 заводов — изготовителей спецтехники».

14:25 24.04.2020 Для профилактики коронавирусной инфекции на нашем предприятии в первую очередь были ограничены командировки — Сергей Когогин.

14:25 24.04.2020 Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин: «Могу заверить, что каждый работник завода проходит измерение температуры, а при необходимости ‑ и медицинский осмотр».

14:26 24.04.2020 В производственных помещениях «КамАЗа» дезинфекция проводится не менее трёх раз за день — Сергей Когогин.

14:26 24.04.2020 «КамАЗ» готов оказать и дальше оказывать безвозмездную помощь медикам, которые своими героическими усилиями помогают бороться с коронавирусом.

14:28 24.04.2020 Проблемы глобализации поставок автопрома особенно обострились в феврале, когда большинство китайских предприятий встало.

14:29 24.04.2020 Последние месяцы привели к резкому снижению покупательской способности, снижается инвестиционная активность. Практически остановлены все экспортные продажи — гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин.

14:30 24.04.2020 Гендиректор «КамАЗ» Сергей Когогин рассчитывает на проведение опережающих закупок автомобильной техники МВД, МЧС и другими.

14:31 24.04.2020 В России есть богатый опыт эффективной поддержки автомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли. «У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома. Многие помнят 2008−2009 год, на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития», — заявил Путин. [[[picture1]]] Об этом: Путин напомнил об опыте эффективной помощи автопрому в кризис 2008 года

14:32 24.04.2020 В первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат. Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тысяч человек — Владимир Путин.

14:35 24.04.2020 Предприятия автопрома попали в список системообразующих в соответствии с их рооль для российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли. «Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики», — заявил Путин. Об этом: Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин

14:36 24.04.2020 Совещание по поддержке автопрома в условиях кризиса. Цитата из видео.

14:36 24.04.2020 Правители отечественного автопрома попросили президента Владимира Путина дать возможность поучаствовать своей продукцией в решении вопросов и дезинфекции улиц в регионах России.

14:37 24.04.2020 70% коммерческого транспорта продается на условиях лизинговых продуктов.

14:38 24.04.2020 Путин: Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем та, которая была в 2008-м году.

14:40 24.04.2020 Руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин: «13 апреля мы вышли на работу, предприняв беспрецедентные меры безопасности».

14:40 24.04.2020 Для поддержки системы здравоохранения в регионах за счёт федеральных средств закупят 1200 реанимобилей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли. «Уже принято решение дополнительно закупить за счёт федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1 тыс. 200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений», — заявил Путин. Об этом: Регионам закупят реанимобили за счёт федеральных средств — Путин

14:41 24.04.2020 Группа ГАЗ разработала модульные концепции новых автомобилей скорой помощи.

14:42 24.04.2020 Группа ГАЗ: «Наш рынок — это малый бизнес. Он очень пострадал во время кризиса, у него сегодня просто нет денег. «Наша точка безубыточности — 4800 автомобилей в месяц».

14:43 24.04.2020 Автомобильная промышленность наряду со строительным комплексом станет ключевым сектором для восстановления экономики России после пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли. «Так выстраивать партнёрскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке. Убеждён, что как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики», — заявил Путин. Подробности в материале: Автопром может стать опорным сектором для восстановления экономики — Путин

14:43 24.04.2020 Льготное кредитование для нашего сегмента практически не сработает — группа ГАЗ.

14:43 24.04.2020 Мы просим сфокусировать программу гос поддержки на строчных государственных закупках — ГАЗ.

14:44 24.04.2020 Мы просим продлить программу закупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов — ГАЗ.

14:44 24.04.2020 К началу учебного года эту технику мы могли бы произвести уже с дополнительными мерами защиты — ГАЗ.

14:46 24.04.2020 Руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин: «46.000.000.000 руб. предусмотрены на закупку 33.000 автомобилей скорой медицинской помощи по нацпроекту здравохранения».

14:47 24.04.2020 Путин: «Если что то не попадёт в те меры, которые сейчас нами отработали, то мы обязательно обратим на них внимание».

14:48 24.04.2020 Глава «Соллерс» Вадим Швецов: 20 тысяч человек работают в режиме полной рабочей недели — спасибо вам за это.

14:50 24.04.2020 У нас 1700 поставщиков в России, 200 партнёров. Чтобы не свалиться, нужно замещение выбывшего коммерческого спроса — глава «Соллерс».

14:50 24.04.2020 Глава «Соллерс»: уже в ближайшее время наши реанимобили получат медики Московской области и других регионов, где наблюдается наибольшее число заболевших.

14:51 24.04.2020 При разных раскладах мы можем получить заказы на производство от трёх до 8000 автомобилей — глава «Соллерс».

14:52 24.04.2020 Смягчить падение с 50 до 30% нам поможет, если совокупно мы произведём 15 000 автомобилей.

14:52 24.04.2020 Электронным должен стать весь документооборот, связанный с производством автомобиля, его хранением и эксплуатацией.

14:54 24.04.2020 «Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка, а половина кредита обеспечиваться еще и к тому же гарантиями Министерства финансов. На совещании с банковским сообществом мы договорились, что эта программа должна заработать, начиная с предстоящей недели», — Владимир Путин.

14:54 24.04.2020 Путин: «Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективны и прозрачны: выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 1 тысячи человек».

14:54 24.04.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что более тысячи новых реанимобилей, которые были закуплены на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медицинским учреждениям как можно быстрее. Об этом: Путин призвал как можно быстрее отправить новые реанимобили в регионы

14:56 24.04.2020 Глава «Соллерс»: потребитель получит до 30% стоимости снижения автомобиля, если решить проблему бюрократии и перейти на цифровые технологии.

14:57 24.04.2020 3,5 млрд рублей составляет наша потребность в оборотных средствах на май. И включили режим приема денег, но не выдачи.

15:16 24.04.2020 Слово дали президенту АО «Автоваз» Иву Каракатзанису.

15:17 24.04.2020 Магазин автомобильного завода ГАЗ. (сс) PereslavlFoto

15:22 24.04.2020 На сегодняшний день важно обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности в России и поддержать спрос на его продукцию. Об этом сегодня, 24 апреля, на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли заявил президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что нужно сделать «при строгом соблюдении всех санитарных и профилактических мер». Читайте также: Путин призвал обеспечить стабильную работу автопрома

15:48 24.04.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил предоставить меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на покупку легкого коммерческого транспорта. Также предложено расширить программу «Обновление подвижного состава общественного транспорта» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Читайте подробнее: Нижегородский губернатор обратился к Путину с предложением по автопрому

15:55 24.04.2020 Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, взамен предлагается выбирать отечественные автомобили.

16:05 24.04.2020 Президент России Владимир Путин запретил государственным компаниям и органам государственной власти покупать иностранные лимузины. Читайте также: Путин запретил органам государственной власти покупать иностранные лимузины

17:01 24.04.2020 Конвейер АвтоВАЗа. Тольятти. © ИА Красная Весна

17:32 24.04.2020 Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей силовых ведомств организованно провести работу по закупкам специализированного транспорта. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с Советом безопасности РФ. «Вы, наверное, уже обратили внимание, что сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объёмах», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал силовиков организованно провести работу по закупке транспорта

17:40 24.04.2020 Президент РФ Владимир Путин попросил МИД РФ помочь другим ведомствам наладить контакты с их зарубежными партнёрами. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ. «Наша текущая работа по линии МИДа идёт должным образом, я внимательно за этим наблюдаю, читаю ваши доклады на этот счёт. Но хотел бы обратить Ваше внимание на необходимость помочь нашим гражданским, так скажем, ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить соответствующие контакты с их партнёрами за границей, для того чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы видите это по моим телефонным разговорам с коллегами из других стран, практически все наши партнёры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причём по разным направлениям», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал МИД РФ помочь другим ведомствам

18:24 24.04.2020 На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Цитата из видео. kremlin.ru

21:47 24.04.2020 Главная проходная ГАЗ. (сс) Андрей Субботин