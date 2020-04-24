Москва, 24 апреля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Вечером 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте» состоялась светская онлайн-премьера космического триллера «Спутник». Режиссер Егор Авраменко, актеры Пётр Фёдоров, Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук, продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Алина Тяжлова, Илья Стюарт, Павел Буря,Мурад Османн, Вячеслав Муругов в прямом эфире по видеосвязи в течение 45 минут делились историей создания фильма, впечатлениями от работы, отвечали на присланные заранее или опубликованные в чате вопросы зрителей.

Пресс-служба more.tv Постер космического триллера «Спутник»

Режиссер Егор Авраменко рассказал, что работал над фильмов более пяти лет и, конечно, не подозревал, что премьера пройдет в таком необычном формате, но считае? т что это любопытный и интересный опыт. Фёдор Бондарчук признался, что это решение далось тяжело и создатели фильма безмерно благодарны партнерам, которые помогли организовать премьеру. Бондарчук отметил, что это вынужденная мера, и он не призывает всех жить онлайн, но благодарен, что удалось представить картину. На вопрос зрителей относительно планов на показ в кинозалах продюсеры ответили, что «Спутник» обязательно будет в прокате, потому что это кино создавалось все-таки для большого экрана.

Пресс-служба more.tv

Продюсер Илья Стюард рассказал, как он начал работать с молодым режиссером Егором Авраменко, который мечтал снять полнометражный фильм «Спутник»: его приятно впечатлило желание дебютанта для начала создать короткометражную ленту на похожий сюжет. Так появилась короткометражка «Пассажир», ставшая визитной карточкой режиссера.

На вопрос о возможном продолжении продюсер Михаил Врубель признался, что очень этого хотел бы: герои и история могут и должны быть франшизой.

Пресс-служба more.tv

Актер Пётр Фёдоров поделился волнением, традиционным для премьерного дня, которое он чувствует с самого утра, и Федор Бондарчук подтвердил, что испытывает такие же ощущения.

Петр Федоров попросил публику создать у себя дома подходящую для показа атмосферу: выключить свет, музыку и телефоны на время просмотра, чтобы оказаться во власти картины.

Пресс-служба more.tv

Продюсер Вячеслав Муругов отметил, что премьера онлайн — это сумасшедшая авантюра и историческое событие: наступила новая реальность, и от этого еще веселее. В целом мероприятие прошло в уютной и неформальной атмосфере. Участники много шутили, дополняли реплики друг друга и в финале признались, что не расстроятся, даже если их смотрит только один зритель. Тем временем на пике онлайн-премьеру одновременно смотрело более 1100 пользователей. К утру запись набрала более 416 000 просмотров. Первыми к трансляции присоединились пользователи соцсетей из Обнинска, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска, Кирова, Ярославля.

Онлайн-премьера космического триллера «Спутник»

Онлайн-премьера космического триллера «Спутник»

После онлайн-конференции пользователям социальной сети был показан фрагмент фильма «Спутник» — первые 15 минут ленты. Для просмотра фильма целиком публику пригласили в онлайн-кинотеатр more.tv. «Спутник» стал первым отечественным кинопроектом, светская премьера которого прошла онлайн и показ которой в интернете начался до кинопроката.