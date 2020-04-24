24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную еженедельную пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Центрального банка. Председатель ЦБ сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновлённому прогнозу Банка России. Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля, как предполагается, примет решение по ключевой ставке, которая в настоящее время составляет 6,0%. Неделю назад Набиуллина заявила о том, что регулятор изучает целый спектр различных сценариев, однако в качестве основного варианта рассматривается смягчение денежно-кредитной политики. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

11:47 24.04.2020 Отметим, что председатель Банка России не исключила и возможность повышения ключевой ставки, хотя вероятность этого «крайне мала». На прошлой неделе регулятор зафиксировал некоторый подъём экономической активности в результате адаптации населения и предприятий к условиям самоизоляции. Как указывала Набиуллина, факторы ускорения инфляции для российской экономики ослабли.

11:54 24.04.2020 Большинство аналитиков считают, что ключевую ставку снизят.

11:56 24.04.2020 Есть все основания полагать, что на заседании ключевая ставка будет установлена на уровне 5,5%.

11:56 24.04.2020 Читайте также: ЦБ примет решение о ключевой ставке

12:14 24.04.2020 В настоящее время в России пока нет серьёзных причин для понижения ключевой ставки Банка России, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее заседание Центрального банка России. Теоретически, если по учебнику, то ставку надо снижать. Но будучи реалистом, надо признать, что в сложившихся условиях, когда схлопнулась бизнес-активность в большинстве отраслей, понижение ключевой ставки не даст ничего, — сказал Хестанов. Подробности: «Как мёртвому припарки!» — эксперт о планах ЦБ РФ изменить ключевую ставку

12:18 24.04.2020 Напомним, что Совет директоров Банка России не меняет размер ключевой ставки уже 1,5 месяца. С 7 февраля 2020 года он установлен уровне 6,0%.

12:48 24.04.2020 Отметим, что Банк России 22 апреля продал на внутреннем рынке 23 млрд рублей, тем самым обновив рекорд года по продаже валюты. Продажи валюты производятся в соответствии с бюджетным правилом — тем самым на фоне низких цен на нефть поддерживается курс рубля. Кроме того, с 19 марта Банк России продаёт дополнительные объёмы валюты из Фонда национального благосостояния для реализации сделки по передаче пакета акций Сбербанка Минфину.

12:49 24.04.2020 Экспертное сообщество, аналитики, банкиры ожидают снижения процентной ставки в пределах 0,25% — 0,5%. В целом ожидания обоснованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Читайте также: У рубля появился повод для коррекции

13:24 24.04.2020 У Центрального банка России есть ряд аргументов в пользу того, чтобы не понижать ставку, заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Такая мера способствует уменьшению доходности рублёвых финансовых инструментов, оттоку средств инвесторов из гособлигаций, усилению инфляции, снижению курса рубля. Поэтому у ЦБ сейчас сложный выбор, определяющие факторы для решения сформируются на предстоящей неделе, до заседания ЦБ 24 апреля, поскольку сейчас буквально каждый день влияет на общую обстановку», — считает эксперт. Читайте далее: Есть множество препятствий для снижения ставки ЦБ РФ — эксперт

13:37 24.04.2020 ЦБ снизил ключевую ставку с 6% до 5,5%.

13:46 24.04.2020 Совет директоров Банка России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 6% до 5,50% годовых, следует из опубликованного документа Банком России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой в настоящее время денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года может составить 3,8−4,8%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%. Читайте подробнее: В Банке России рассказали о динамике роста цен после снижения ставки

14:01 24.04.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых. Такое решение принято, на заседании Совета директоров. Читайте также: ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5%

14:14 24.04.2020 Решение Банка России о снижении ключевой ставки совпало с ожиданиями консенсуса аналитиков, как наиболее вероятное, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Об этом: На решение ЦБ РФ по ключевой ставке повлиял коронавирус

14:40 24.04.2020 Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») назвал правильным решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля. Об этом: Аксаков: решение ЦБ должно простимулировать выдачу банками кредитов

14:45 24.04.2020 В текущих условиях не исключено снижение ставки ниже 5% в 2020 году. Подробности в материале: 5,5% — не предел: аналитик о снижении ключевой ставки

14:54 24.04.2020 Аналитик считает, что 78 рублей за доллар — потенциал рублёвого ослабления весной. Подробности в материале: Аналитик ответил про влияние ключевой ставки на курс рубля

14:57 24.04.2020 Снижение ключевой ставки ЦБ необходимо для удешевления кредитов в целях поддержания производства, потребительского спроса, которые резко сокращаются из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Читайте также: Эксперт назвал причины снижения ЦБ РФ ключевой ставки

15:03 24.04.2020 «В конце весны — начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней, 4,8−5%, — полагает аналитик Антон Покатович. — Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,3−0,6 п.п. в перспективе ближайших 2−3 месяцев». Об этом: Ставки по вкладам и кредитам в РФ пойдут вниз за ключевой ставкой

15:09 24.04.2020 Председатель правления ВТБ Андрей Костин поддерживает решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 5,5%. «Это очень хороший знак, — заявил он. — В периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно. Снижение ключевой ставки, безусловно, будет содействовать тому, что деньги будут активнее идти в экономику».

15:19 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Мы исходим из того, что постепенно будут сниматься ограничительные меры. Будем уточнять прогнозы по мере. Здесь всё зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

15:20 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Мы рассматривали разные варианты, чтобы выработать своё видение базового сценария. Рисковый сценарий мы собираемся пересматривать к осени. А сейчас работаем в рамках основного базового сценария.

15:21 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: ЦБ РФ ведёт политику инфляционного таргетирования и не собирается от неё отказываться. Мы не допустим значимого отклонения инфляции от цели.

15:22 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Мы все видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос в том, как быстро его использовать. Есть потенциал снижения ставки до 100 базисных пунктов. Во многом это будет зависеть от развития ситуации. Потенциал смягчения сработает, когда мы будем выходить из ограничительных мер. Предприятия закрыты, люди сидят дома, и стимулировать спрос сейчас может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос на выходе из периода ограничительных мер.

15:24 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Объявлен целый комплекс мер поддержки, чтобы помочь гражданам и бизнесу. Мы учитывали объявленные меры со стороны правительства. Оценка влияния на ВВП будет уточняться. Сейчас наша оценка такова, что этими мерами ВВП поддерживается на уровне 2%. Мы будем корректировать прогноз.

15:25 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: нейтральная ставка — не наблюдаемая ставка, она может быть оценена приблизительно. Мировые ставки находятся на более низком уровне, чем ожидалось. Мы не считаем необходимым пересматривать оценки нейтральной ставки. Но подчеркну: наше видение не является препятствием для смягчения денежно-кредитной политики.

15:25 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: по нейтральной ставке мы более детально посмотрим, когда будем обсуждать тему денежно-кредитной политики.

15:25 24.04.2020 Банк России снизил ключевую ставку с 6% до 5,5%, и на это повлияли три ключевых фактора, так или иначе связанных с пандемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Со времени прошлого (заседания) совета директоров по ставке произошло три события, определивших наш взгляд на ситуацию. Все они, главным образом связаны с распространением пандемии коронавируса», — заявила Набиуллина. «Во-первых, это значительный спад в мировой экономике. Во-вторых, это ещё один раунд существенного снижения цен на нефть, несмотря на новую сделку ОПЕК+. В-третьих, это введение ограничительных мер в России. В результате большое количество предприятий не работает или перевело сотрудников на дистанционный режим. Многие граждане находятся в режиме самоизоляции», — пояснила она. Читайте подробнее: Набиуллина объяснила решение по ставке Центрального банка России

15:26 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: наш объём продаж зависит от цены на нефть.

15:27 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: в структуре депозитов остаётся большая доля длительных ставок, связанных с депозитами на год.

15:29 24.04.2020 Решение Банка России о снижении ключевой ставки может вызвать ослабление курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Читайте также: Негативный фактор для рубля: снижение ставки ЦБ

15:29 24.04.2020 Восстановление нефтяных цен будет происходить достаточно медленно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель во втором квартале до 25 долларов США за баррель в четвёртом квартале», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина спрогнозировала, какие будут цены на нефть в 2020 году

15:30 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы поддерживаем прямые выплаты гражданам и бизнесу в трудный период. Кредиты и кредитные ставки имеют значение, но сейчас важнее прямая поддержка. Правительство принимает такие меры. Но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и с «вертолётными» деньгами — с печатанием денег ЦБ РФ и раздачей населения! Никто в мире ещё не принимает эти меры, когда ЦБ печатает деньги и раздаёт их всем. Даже если представить это, то к чему это приведёт? Это, как в 90-е, приведёт к взрыву инфляции, и на деньги тяжело будет что-то купить, поскольку все выплаты будут обесценены ростом цен. Контроль за инфляцией — то, что позволяет поддерживать покупательскую способность и зарплаты.

15:31 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы можем смягчать денежно-кредитную политику, снижая денежно-процентную ставку, но делаем это так, чтобы цены не росли большими темпами.

15:32 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: у нас несколько механизмов продажи валюты. Мы начали упреждающим образом продавать валюту 10 марта. Суммарный объём продаж составил 5,5 млрд долларов США.

15:33 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы примем решение о продаже остатка иностранной валюты, связанной со сделкой по Сбербанку, после стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

15:36 24.04.2020 В расчётах Банка России закладывается снятие большинства противоэпидемических мер во втором квартале 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «В наших расчётах мы полагаем, что постепенно во втором квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться. Тогда в третьем-четвёртом кварталах можно ожидать восстановление экономической активности в измерении квартал-к-кварталу», — заявила Набиуллина. Читайте также: Банк России ожидает снятие противоэпидемических мер во втором квартале года

15:36 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы достаточно активно наращивали долю золота в золотовалютном резерве. Золото не зависит от действий стран-эмитентов. Золото находится на комфортном уровне. Мы не считаем нужным начать продажу золотовалютного фонда. Почему прекратили покупку золота? Оно сейчас востребовано, и это может привести к тому, что увеличится экспортная выручка, и экспортёры золота этим пользуются.

15:36 24.04.2020 Доллар и рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:38 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: то, как будут сниматься ограничительные меры и как будет восстанавливаться экономика, во многом зависит от эпидемиологической ситуации. Мы в базовом сценарии исходим из того, что выход будет неравномерным и будет происходить во втором квартале. Восстановление экономики не произойдёт сразу. Положительные темпы роста уже будут в 2021 году, и экономика в этот период будет восстанавливаться.

15:39 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: с точки зрения инфляции мы видим влияние дезинфляционных факторов. Из-за этого инфляция точно не перейдёт в зону выше таргета.

15:41 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: нынешняя ситуация отразится на бюджете, он сталкивается с сокращением доходов, тогда как увеличиваются расходы на антикризисные меры. Но то, что в стране проводилась осторожная макроэкономическая политика, позволило поддержать и социальные расходы, и расходы бюджета в условиях падения доходов.

15:42 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: возможно, некоторые инвестиционные расходы могут быть перенаправлены на социальные расходы, и это поддержит людей и даст возможность более плавно выходить из периода самоограничительных мер.

15:43 24.04.2020 Темп роста ВВП России за 2020 год станет отрицательным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Объём ВВП в третьем-четвёртом кварталах сложится ниже, чем в этот же период прошлого года. То есть годовые темпы роста экономики будут отрицательными», — заявила Набиуллина. «В целом за 2020 год, по прогнозу Банка России, ВВП снизится на 4,6%», — подчеркнула она. Об этом: Банк России ожидает сокращение ВВП России в 2020 году

15:44 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: ситуация сейчас кардинально отличается от 2014−2015 года. Сейчас и курс плавающий, и нет тех рисков, и инфляционные ожидания более «заякорены». Мы видим пространство для смягчения политики.

15:44 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: ставка будет эффективнее влиять, когда экономика будет выходить из ограничительных мер.

15:48 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: в сложных обстоятельствах происходит снижение кредитования. Мы видим рост корпоративного кредитования, но это связано с тем, что корпорации приходят с внешнего рынка. Спрос населения, конечно, снижается. В целом, розничное кредитование будет около 0%, может, в чуть отрицательной зоне, при этом ипотека будет расти — около 80% в этом году, в том числе благодаря мерам правительства по поддержке.

15:49 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: автокредитование может упасть до 10% — оно не развивается сейчас.

15:49 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: реструктуризация кредитов поможет восстанавливать платежеспособность и кредитоспособность, и в будущем это может поддержать кредитование в целом в экономике.

15:50 24.04.2020 Действия Банка России, решившего понизить ключевую ставку, вызывают большое удивление, и не похоже, что ЦБ РФ пошёл на этот шаг с большой охотой, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Подробности в материале: Экономист объяснил, на чье одобрение рассчитывает ЦБ РФ понижая ставку

15:51 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы видим, что есть отказы, люди не всегда получают реструктуризацию кредитов в банках. Очень большой наплыв заявок на реструктуризацию — в несколько раз больше. Банки настраивают эту систему. Настраиваются и параметры реструктуризаций. Сейчас динамика по одобрению заявок положительная. Причины отказов связаны с несоблюдением критериев по реструктуризации в рамках закона. Например, объём кредита больше, чем установлено в наших нормативных документах. У нас есть и колл-центр, и служба защиты прав потребителей, мы отслеживаем. Но и банки стали активнее разворачиваться.

15:54 24.04.2020 Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка. Об этом: Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

15:55 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мы ожидаем в третьем квартале начало восстановительного роста. За один квартал экономика не вернётся в состояние до пандемии. Годовые темпы роста останутся отрицательными до первого квартала 2021 года.

15:57 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: платёжные системы, работающие на российском рынке, предусматривают возможность проведения операций по платёжным картам, срок которых истёк. Техническая возможность настроить процессы банкам — она есть, и многие банки уже это сделали. Мы будем следить за этой ситуации, давать банкам разъяснения по процедурам и считаем важным, чтобы у людей была возможность это делать в условиях ограничительных мер.

15:58 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: мошенники у нас были и будут изобретательными. Мы регистрируем случаи обзвона людей с предложениями выплат, предлагается помощь в оформлении кредитных каникул. Главное — когда кто-то вам звонит и выведывает данные карты, нужно повесить трубку и позвонить самому в организацию, в которой вы обслуживаетесь.

15:59 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: банковский кризис невозможен.

15:59 24.04.2020 Банк России может продолжить тренд на снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Мы продолжаем видеть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

16:00 24.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: банки сейчас обладают реальным запасом и капитала, и ликвидности. Они подошли к ситуации гораздо более подготовленными. Мы даём регуляторные послабления, чтобы убытки можно было растянуть во времени.

16:02 24.04.2020 С 27 апреля процентная ставка по кредитам Банка России, выдаваемых для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе на поддержку и сохранение занятости, будет снижена с 4,% до 3,5% годовых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «С учётом изменения ключевой ставки мы приняли решение снизить с 4% до 3,5% годовых процентную ставку по новому механизму Банка России по поддержке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, введённому несколько недель назад», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Банк России снизил ставку по кредитам в рамках поддержки субъектов МСП

16:21 24.04.2020 Пришло время монетарно поддерживать экономику, но Банк России действует чрезмерно осторожно, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Читайте подробнее: Центробанк РФ призвали к более решительному понижению ключевой ставки

16:50 24.04.2020 Банк России на следующих заседаниях может принять решение о снижении ключевой процентной ставки сразу на 100 базисных пунктов впервые с 2015 года, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Читайте также: Набиуллина допускает более резкое снижение ставки Банка России

17:14 24.04.2020 Эльвира Набиуллина [Дарья Драй © ИА REGNUM]

17:44 24.04.2020 Федеральный бюджет по итогам 2020 года может быть исполнен с дефицитов до 6% ВВП, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Читайте подробнее: ЦБ прогнозирует дефицит бюджета России в 2020 году до 6% ВВП

18:04 24.04.2020 Раздача денег напрямую от Центрального банка по нулевой ставке приведёт лишь к инфляции и никак не поможет поправить финансовое положение граждан в сложное время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведёт? Я напомню девяностые годы. Это приведёт к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки… им будет на них тяжело что-то купить, потому что эти выплаты будут обесценены ростом цен», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина пояснила, почему гражданам нельзя раздавать «вертолётные деньги»

18:29 24.04.2020 Эльвира Набиуллина на еженедельной пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. cbr.ru