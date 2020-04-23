Москва, 23 апреля, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В Госдуме назвали незаконным требование супермаркетов «Глобус» и ряда других для покупателей носить маски.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

Как сообщало ИА REGNUM, ретейлинговые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.

«Вот отличный пример — магазины «Глобус» и (…) требуют от покупателей ходить в масках. Правильно ли ходить в масках? Наверное, правильно, хотя у врачей и МЧС разные мнения по этому поводу. Но администрация магазинов не имеет ни малейшего права требовать от людей что-то, что противоречит федеральному закону», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

О новом запрете в сети Globus изданию «Коммерсантъ» рассказал один из покупателей. По его словам, тем, у кого нет маски, ее предлагают купить при входе за 30 рублей.