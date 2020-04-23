Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова в Петербурге, где оказывают высокотехнологичную помощь онкобольным пациентам со всей страны, могут перепрофилировать под клинику для приема больных с COVID-19, если ситуация в Петербурге к концу мая будет ухудшаться. Об этом 23 апреля заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В самом онкоцентре верят, что этого не случится. А в сети собрали уже почти 100 тыс. подписей против такой «перспективы».

Niioncologii.ru НМИЦ онкологии им. Петрова

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявлял, что в городе готовятся перепрофилировать ряд федеральных клиник под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В списке из семи федеральных медицинских центров значился и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, где лечат и оперируют онкобольных со всей страны и стран СНГ.

Как только об этом решении стало известно общественности, пациенты, которые находятся в клинике или готовились к лечению в ней, создали петицию с призывом не допустить перепрофилирования. На данный момент ее подписали более 97 тысяч человек.

«Центр Н. Н. Петрова один из последних открытых для приема и лечения пациентов всех видов и стадий онкологических заболеваний со всей России и стран СНГ, — говорится в петиции. — Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно. А прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, угрожает жизни и здоровью».

В самом НМИЦ имени Н. Н. Петрова информацию о перепрофилировании назвали «проектом» администрации Петербурга и выразили надежду, что до этого дело не дойдет.

«Мы очень рассчитываем, что в постановлении нас не будет», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в онкоцентре.

Поскольку в проекте Смольного значится, что онкоцентр должен с 26 мая начать принимать пациентов с COVID-19, профильных пациентов клиники необходимо к этому моменту выписать, а подготовку к перепрофилированию начать уже сейчас. Отметим, что в настоящий момент в клинике заняты все 405 коек: 60% — жителями разных регионов России, 40% — петербуржцами.

«Мы очень ждем постановление и надеемся, что нас там не будет», — повторили в онкоцентре.

В свою очередь комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил, что в настоящее время НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова работает в штатном режиме. Центр продолжает выполнять хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое лечение онкологических больных в стационаре и проводить амбулаторные консультации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них.

Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге по коронавирусной инфекции действительно рассматривается возможность перепрофилирования НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в конце мая.

«Официальное решение об этом не принято. Пока лишь определен перечень федеральных медицинских учреждений, которые планируется перепрофилировать для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19», — подытожили в комздраве.

В случае тяжелой ситуации под перепрофилирование может попасть основной корпус НМИЦ онкологии. Но это не скажется на пациентах центра, утверждают в комздраве. Пациенты продолжат получать лучевое лечение в отдельно стоящем корпусе в пригородном поселке Песочный.

Что касается горожан с онкологией, в случае невозможности отложить лечение до нормализации эпидемиологической ситуации, они будут перенаправлены в иные учреждения онкологического профиля — Петербургский онкоцентр в Песочном и Городской онкодиспансер.

Беспрецедентная, как признают власти, ситуация в городской системе здравоохранения затронула и многие другие медучреждения Петербурга, например Мариинскую больницу.

«В связи с перепрофилированием Мариинской больницы в учреждении приостановлены роботизированные операции онкологическим пациентам. В случае, если оперативное лечение отложить невозможно (такое решение принимает лечащий врач), пациенты будут перенаправлены для получения лечения в Городскую больницу №40», — добавили в комитете по здравоохранению.