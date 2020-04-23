Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал бизнес помочь городским храмам, лишившимся пожертвований, деньгами, а также поддержал предложение временно избавить их от оплаты услуг ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, Беглов 23 апреля поговорил по телефону с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-Невская Лавра, резиденция Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского

Градоначальник поблагодарил митрополита и священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии за взаимодействие в период распространения коронавируса: напомним, пасхальные службы в большинстве церквей шли без прихожан. Такой режим продлили до 28 апреля.

Беглов и о. Варсонофий обсудили и вопросы содержания храмов. Митрополит попросил губернатора отсрочить выплату за коммунальные услуги, так как храмы лишились пожертвований — многие верующие сидят дома на самоизоляции.

Беглов поручил главам районов «проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями города» и «обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий».

«В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану», — отметил Беглов. Губернатор также обратился к бизнесу по возможности оказывать помощь религиозным организациям.

Напомним, ранее депутаты ЗакСа от «Справедливой России» предложили расширить перечень льготников, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, так как многие люди лишились дохода.