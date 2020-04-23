Минск, 23 апреля, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии за последние сутки выросло до 8 022, сообщает 23 апреля пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Кроме того, минздрав Белоруссии отметил, что от вызванных коронавирусом заболеваний умерли еще два человека. Таким образом, с начала пандемии в стране умерли 60 человек,

«Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122,543 тысячи тестов», — указано в сообщении пресс-службы.

По последним данным, это наибольший прирост числа зараженных с момента первого выявления коронавируса в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом 11 марта была официально признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией, угрожающей всем странам мира.