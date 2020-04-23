Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Единороссы передали петербургской автобазе скорой и неотложной помощи два автомобиля Lada Largus в рамках акции «Спасибо врачам». Ключи приехал передать лично спикер петербургского Заксобрания, секретарь регионального отделения партии Вячеслав Макаров.

Spb.er.ru Автомобили от ЕР для врачей

Акцию «Спасибо врачам» запустили для помощи медикам в условиях пандемии коронавируса. Машины отдали под нужды 51-й поликлиники Московского района.

«Сегодня мы благодарим медицинских работников, врачей, водителей скорой помощи за то, что они не выходят из окопов», — сказал Макаров.

Он также рассказал о ежедневной работе активистов волонтерского центра «Единой России»: по его словам, в день принимаются тысячи обращений от граждан.

Заместитель главного врача 51-й поликлиники Игорь Якушев отметил, что автомобили облегчат работу врачей и улучшат доступность медицинской помощи. «Хотелось бы надеяться, что и дальше внимание к медицине будет таким же пристальным», — добавил он.

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Ранее о передаче машин для медиков каждого региона от «ЕР» сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

На последнем пленарном заседании ЗакСа Вячеслав Макаров также призывал к сплоченности во имя общей цели: он неоднократно критиковал коллег за «выпячивание», «пиар на коронавирусной инфекции» и замечал, что сейчас не время для накопления политического капитала.