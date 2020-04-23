Минск, 23 апреля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. «Удивительно, но единственная структура, которая сегодня серьезно воспринимает ситуацию с коронавирусом в Белоруссии — это МВД», — заявила ИА REGNUM лидер белорусского Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач, оценивая состояние борьбы с распространением коронавируса в постсоветской республике.

ГК «Наш Дом» Ольга Карач

По оценке представительницы белорусского гражданского общества, именно МВД не только признаёт серьёзность последствий распространения коронавируса, но и предпринимает наиболее эффективные меры для борьбы с ним. Карач отметила действенность мер департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Коронавирус SARS-CoV-2

«Уже с середины марта 2020 года ДИН оперативно закрыл все тюрьмы, включая детскую колонию в Бобруйске, на карантин, запретив посещения и свидания. Но на этом «антикоронавирусные» меры не закончились: департамент исполнения наказаний разрешил в порядке исключения дополнительную посылку, которую в народе сразу прозвали «коронавирусной», а именно разрешили передать по 10 кг лука и цитрусовых для поддержания здоровья и иммунитета заключенных в тюрьме», — отметила Карач.

«И на этом нововведения не закончились: поскольку департамент исполнения наказаний уже сталкивался с активными мамами, то он понимал, что отказ в свиданиях вызовет поток жалоб и недовольства родителей. Поэтому в колониях неожиданно стали практиковать совсем уж новомодные штучки, а именно связь по вайберу и даже видеосвязь по скайпу», — продолжила Карач.

Больше новостей в сюжете: Внутренняя политика Белоруссии

Она обратила внимание на то, что МВД не прекратило личный приём членов семей осужденных и арестованных. Карач отметила: очень важная для психологического состояния арестантов и осужденных, а также членов их семей и близких видеосвязь разрешена не всем.

«Но лиха беда — начало, не так ли?» — сказала лидер белорусского Международного центра гражданских инициатив «Наш дом».

Кроме того, МВД «всё-таки долго думало и рожало, но согласилось включить четвертую часть по статье 328 Уголовного кодекса для несовершеннолетних в амнистию». В результате, считает Карач, из мест лишения свободы сможет выйти много молодёжи, осужденной за приобретение и распространение наркотиков.

Ранее на эту тему: Лукашенко подписал закон об амнистии