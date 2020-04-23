Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Партию средств индивидуальной защиты передали сегодня петербургские политики в «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена», закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса у пациентов и медиков этого учреждения Минздрава России.

СПб отделение партии «Единая Россия» Доставка помощи в НИИ им. Вредена

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Единой России» в Петербурге, вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов совместно с главой МО «Академическое» Игорем Пыжиком и членами «Молодой Гвардии Единой России» передали медикам 1 тысячу перчаток, 1 тысячу медицинских масок и 200 защитных костюмов.

Находящиеся на самоизоляции сотрудники Центра травматологии и ортопедии имени Вредена забрали коробки после того, как депутаты с волонтерами уехали.

«В период пандемии коронавируса важно поддерживать врачей, которые рискуют своими жизнями ради здоровья петербуржцев. Ведь они сегодня подвергаются самой серьезной опасности», — заявил Анатолий Дроздов, возглавляющий волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

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Напомним, о карантине в НИИ им. Вредена ИА REGNUM сообщило еще 8 апреля. Институт закрылся, внутри остались только пациенты и сотрудники, которые продолжают работать.