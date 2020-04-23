Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Петербурге в настоящее время находится на лечении 121 медик с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили 23 апреля в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина

Всех заболевших коронавирусной инфекцией медработников госпитализируют только в эту больницу.

Напомним, как сообщал 17 апреля главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев, к тому моменту в клинике находилось 137 таких пациентов, в том числе трое — на аппаратах ИВЛ.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, если медик заразился коронавирусом, ему единовременно выплатят 300 тыс. рублей. Если в результате такого заражения была поставлена инвалидность, то единовременная выплата составит 500 тыс. рублей. Если же медик скончался в связи с заражением коронавирусом, то членам его семьи заплатят 1 млн рублей.