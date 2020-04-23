Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Цены на медицинские маски снизятся естественным путем, пока же они продаются в Петербурге от 50 рублей за штуку. Об этом заявил 23 апреля руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербурге Вадим Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

Он заявил, что о недобросовестности в смысле антимонопольного законодательства среди производителей или продавцов масок сейчас речи не идет.

«То, что маска, сшитая в подвале на Бухарестской улице, изображается как произведенная где-то в окрестностях Лондона, то есть под чужим товарным знаком — у нас такого не было. Недобросовестная конкуренция какая еще здесь может быть? Даже и не знаю. Не было пока, если будут такие сигналы, будем разбираться», — заметил он.

Но петербуржцы жалуются на цены на изделия, называют это недобросовестной конкуренцией и даже спекуляцией. Владимиров напоминает, что 1990-х годов слово «спекуляция» утратило негативную коннотацию, теперь так называют вполне законные операции на фондовых и валютных рынках.

«А спекулянт — звучит гордо. Цена масок сейчас от 50 рублей за штуку, насколько я понимаю. Это связано прежде всего с многократным превышением спроса над предложением. Ну ничего тут антимонопольная служба не сделает, когда масок мало. Когда каждому человеку нужно несколько масок в день, а их гораздо меньше. Опять-таки в силу экономических законов цены на них будут расти. Если государству начать цены регулировать, например, объявить не выше 10 рублей, то маски попросту исчезнут и уйдут на черный рынок», — сказал Владимиров.

Пока серьезно не увеличатся объемы производства масок, ситуация останется такой, какая есть. По сведениям УФАС, все же в свободной продаже медицинские маски имеются, по крайней мере, в некоторых аптечных сетях.

«Но, к сожалению, дорого. Мы думаем, что цены будут снижаться», — сказал Владимиров.