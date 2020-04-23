Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.

Donland.ru В Ростовской области выявлено 469 случаев заражения коронавирусом

Согласно последним данным, в Ростовской области за сутки зарегистрирован 71 новый случай инфицирования. Общее число зарегистрированных случаев заражения возросло до 469 человек. Лидирует по числу заражений Ростов-на-Дону — 135 подтверждённых случаев, на втором месте Донецк — 60, на третьем Батайск — 44.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за весь период 18 человек выздоровели. Это жители областного центра, Азова, Зверево, а также Азовского и Семикаракорского районов.