Санкт-Петербург, 22 апреля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом заявил заведующий отделением Дмитрий Пташников, записав ролик для своего Instagram. Добавим, институт уже две недели закрыт на карантин.

Елена Молчанова ИА REGNUM НИИ им. Вредена

«На нашем отделении 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары», — сказал Пташников.

Он заметил, что хотел бы порадовать подписчиков очередным трюком на турнике или со скакалкой, но пришлось взять перерыв.

«Я так же, как и все, заболел, у меня положительный COVID, у меня обошлось без пневмонии, несколько дней протемпературил, но в общем-то на сегодняшний день состояние вроде приличное», — поделился врач.

Он сообщил, что даже самые современные средства индивидуальной защиты не сработали в НИИ им. Вредена, так как медики были закрыты в одном помещении в больнице вместе с зараженными, невозможно было организовать внутренние шлюзы.

«Позитив в этом, конечно, есть: лучше переболеть, находясь на карантине здесь, чем не заболеть здесь, а потом выйти на свободу и по иронии судьбы пролежать еще заболевшим дома», — считает Пташников.

Он добавил, что за время, проведенное запертым на карантине в окружении больных, у него произошла переоценка отношения к коронавирусу. Раньше, признался врач, он относился к нему как к обычному гриппу, как и многие другие, считая, что большинство переносит его легко.

Теперь Пташников заявляет, что даже те пациенты, у кого нет лихорадки, кто внешне чувствует себя лучше других, лишь кашляя 2−3 дня, тоже имеют те же признаки пневмонии, как и клинически более тяжелые пациенты — это становится понятно только по анализу КТ, куда их интуитивно направляют врачи. Пташников призвал петербуржцев оставаться дома, чтобы дать медикам время работать.

Напомним, о карантине в НИИ им. Вредена ИА REGNUM сообщило еще 8 апреля. Институт закрылся, внутри остались только пациенты и сотрудники, которые продолжили работать.