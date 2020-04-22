Все медики отделения НИИ им. Вредена в Петербурге заразились коронавирусом
Санкт-Петербург, 22 апреля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом заявил заведующий отделением Дмитрий Пташников, записав ролик для своего Instagram. Добавим, институт уже две недели закрыт на карантин.
«На нашем отделении 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары», — сказал Пташников.
Он заметил, что хотел бы порадовать подписчиков очередным трюком на турнике или со скакалкой, но пришлось взять перерыв.
«Я так же, как и все, заболел, у меня положительный COVID, у меня обошлось без пневмонии, несколько дней протемпературил, но в общем-то на сегодняшний день состояние вроде приличное», — поделился врач.
Он сообщил, что даже самые современные средства индивидуальной защиты не сработали в НИИ им. Вредена, так как медики были закрыты в одном помещении в больнице вместе с зараженными, невозможно было организовать внутренние шлюзы.
«Позитив в этом, конечно, есть: лучше переболеть, находясь на карантине здесь, чем не заболеть здесь, а потом выйти на свободу и по иронии судьбы пролежать еще заболевшим дома», — считает Пташников.
Он добавил, что за время, проведенное запертым на карантине в окружении больных, у него произошла переоценка отношения к коронавирусу. Раньше, признался врач, он относился к нему как к обычному гриппу, как и многие другие, считая, что большинство переносит его легко.
Теперь Пташников заявляет, что даже те пациенты, у кого нет лихорадки, кто внешне чувствует себя лучше других, лишь кашляя 2−3 дня, тоже имеют те же признаки пневмонии, как и клинически более тяжелые пациенты — это становится понятно только по анализу КТ, куда их интуитивно направляют врачи. Пташников призвал петербуржцев оставаться дома, чтобы дать медикам время работать.
Напомним, о карантине в НИИ им. Вредена ИА REGNUM сообщило еще 8 апреля. Институт закрылся, внутри остались только пациенты и сотрудники, которые продолжили работать.