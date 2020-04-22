Москва, 22 апреля, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Интервью главы Сбербанка Германа Грефа, в котором он заявил о невозможности раздачи денег населению в качестве мер поддержки, играет роль своего рода «громоотвода» общественного недовольства. Об этом заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, передаёт пресс-служба организации.

Kremlin.ru Герман Греф

«Первое, о чем нужно было подумать, прежде чем делать выводы, прав ли Герман Оскарович или нет, — почему именно он дает в такое непростое время интервью? Не Мишустин, не Силуанов, не Набиуллина, а именно Греф. Ответ прост: ни у кого нет сомнений, что глава Сбербанка является умным и эффективным руководителем, и доверие к нему со стороны МСП и простых граждан достаточно высокое. Поэтому, сваливаясь в кризис, именно Герман Греф становится неким громоотводом для народного гнева», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что в начале нулевых годов Греф занимал должность министра экономического развития РФ, а также был инициатором создания Международного финансового центра в Москве. Эта структура задумывалась, как инструмент превращения Москвы в финансовый центр Восточной Европы и Центральной Азии.

Это позволило бы всему постсоветскому пространству и части Восточной Европы осуществлять торговлю в рублях, размещать свои акции на фондовом рынке Москвы и Санкт-Петербурга, привлекать зарубежных партнеров рублевыми кредитами в российских банках. При помощи таких мер планировалось расширить рублевую зону и позволить рублю стать региональной валютой, дав дополнительные возможности для эмиссии и политики количественного смягчения, которую проводят США и Европейский Союз.

«Таким образом Международный финансовый центр стал бы неким прототипом когда-то развалившегося СЭВ. Что случилось с этим центром, история умалчивает, но ясно одно: на этом этапе миссия Грефа провалилась. По сути, человек 20 лет управляет российскими финансами, непосредственно участвовал в этом проекте, а теперь заявляет, что «снарядов» для раздачи денег гражданам в стране нет», — заявил Манкевич.