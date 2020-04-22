Москва, 22 апреля, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Исходя из тех статистических данных, которые уже есть, можно сказать, что значительная часть населения России уже либо приобрела иммунитет, либо просто невосприимчива к этому вирусу, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Дальше будет так называемый период носителей, — сказал Мухин. — То есть значительная часть людей будет носить вирус, но болеть они при этом не будут. А под ударом будут люди из групп риска. То есть люди с хроническими заболеваниями либо люди старшего возраста с ослабленным иммунитетом. Мы уже прожили с вирусом определённое количество времени. И теперь надо думать об экономике и социальном напряжении, которое возникло. Излишние и неадекватные ограничительные меры могут навредить гораздо сильнее, чем сам COVID-19».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Российской академии наук Александра Сергеева, Россия находится недалеко от пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.