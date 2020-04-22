Москва, 22 апреля, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему выдачи пропусков для передвижение в условиях пандемии коронавируса на все регионы. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними перевозками на автобусах, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается», — сказал Собянин.

По его словам, с 22 апреля в столице введён автоматический контроль за всеми гражданами, «которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами».

Напомним, пропускная система в Москве действует с 15 апреля 2020 года. При этом возможность заказать пропуск для передвижения по столице у москвичей появилась заранее — 13 апреля.