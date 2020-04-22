Москва, 22 апреля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) рассмотрела и проанализировала в первом квартале 433 проекта нормативных правовых актов. По 69 из них были сделаны и направлены разработчикам документов экспертные предложения и замечания. Для сравнения: за тот же период 2019 года были подготовлены предложения по 62 актам.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин

Нормотворческая деятельность в стране не останавливается ни на минуту, не взирая на пандемию коронавируса, заявил в связи с этим вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Одно из важнейших направлений работы палаты, пояснил он, — именно эта оценка регулирующего воздействия (ОРВ) на бизнес готовящихся нормативно-правовых актов: анализируется, не затруднят ли они деятельность предпринимателей, не ущемляют ли их права, не приведут ли к ухудшению предпринимательского климата.

В случае несогласия с теми или иными положениями нормативо-правового акта, пояснил Дмитрий Курочкин, федеральная палата тут же реагирует, предлагая свои варианты решения, основанного на мнении бизнес-сообщества.

«Естественно, мы наращиваем экспертный потенциал системы ТПП страны, поддерживаем высокопрофессиональных специалистов, формирующих нашу консолидированную позицию по поступающим к рассмотрению проектам нормативных правовых актов. ТПП РФ в феврале 2020 года провела конкурс «ТОП 10 экспертов ОРВ», — сообщил Дмитрий Курочкин.

Анализируя тенденции в этой области, вице-президент палаты подчеркнул: растёт число положительных заключений по итогам ОРВ, что свидетельствует об улучшении подготовки проектов органами госвласти. При этом все больше проектов с учётом предложений и замечаний профильных экспертов палаты доходят до принятия, добавил он.

Совсем недавно оценку регулирующего воздействия прошел проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный Минэкономразвития РФ.

«Общая позиция палаты была представлена министру экономразвития РФ Максиму Решетникову, и мы рассчитываем, что голос экспертного сообщества будет услышан», — сказал Дмитрий Курочкин.

«ТПП РФ отслеживает судьбу направляемой законодателям позиции палаты вплоть до момента принятия НПА. Это показатель качества нашей работы», — убеждён Дмитрий Курочкин.

Он также привёл свежий пример. Недавно постановлением правительства в полном объёме были утверждены предложения по переносу сроков обязательной маркировки, подготовленные Российским союзом кожевников и обувщиков и Комитетом по предпринимательству в текстильной и лёгкой промышленности ТПП РФ. Также предложения ТПП РФ, а именно Комитета по безопасности предпринимательской деятельности, были полностью учтены в двух принятых приказах Росгвардии о регулировании частной охранной деятельности.

Отвечая на вопрос о том, какие ведомства сегодня наиболее активно разрабатывают нормативно-правовые акты, Дмитрий Курочкин сообщил, что в первом квартале это Минэкономразвития РФ — оттуда поступило девять проектов, на втором месте Минфин России — восемь проектов.