Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» приземлился рейс из Таиланда, на борту которого находились 69 пассажиров, в том числе 14 детей. Для российских туристов был организован специальный коридор, передаёт ИА REGNUM.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Пассажиров встретила бригада медиков

На борту находились жители Ростовской области, а также Ставрополья, Кубани и Крыма. Их отправили домой на автобусах. Часть пассажиров — жители Пензы, Марий Эл, Мурманской области — помещены в обсерватор.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время составлен график вывозных рейсов из аэропорта Бангкока во Владивосток, Новосибирск, Ханты-Мансийск.