Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 20:27 — ИА Регнум. В Петербурге за последние три недели из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, 46% предприятий малого и среднего бизнеса полностью прекратили свою деятельность. Такие данные предоставил в Смольный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле после масштабного опроса бизнесменов, передает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа на малом предприятии Петербурга

Еще у четверти городских предприятий доходы упали на 75%, у 14% — сократились вдвое, у 10% — сократились на треть. Минимально пострадали лишь 5% предприятий, у которых доходы сократились на 10%.

В результате, несмотря на призывы президента Владимира Путина оплатить пять «нерабочих» недель сотрудникам, чтобы они сидели дома на самоизоляции, лишь 41% предприятий Петербурга готовы сохранить свой персонал за собственный счет.

Еще 21% предприятий планируют полное или частичное сокращение штата. Также 15% бизнесменов отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск за свой счет на период «карантина». 23% предпринимателей официально объявили простой, в связи с чем платят персоналу две трети от обычной зарплаты.