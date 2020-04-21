Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Осложнение на лёгкие стало причиной смерти двух пожилых горожан и мужчины средних лет в Петербурге. У всех троих жертв COVID-19 развилась двусторонняя пневмония с субтотальным поражением легких. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Комиссия по анализу летальных исходов во вторник подтвердила три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Все они произошли еще 13 апреля, но ожидали уточнения диагноза.

Мужчина 45 лет поступил в инфекционную больницу им. Боткина переводом из федерального медицинского учреждения, куда был госпитализирован из-за хронической сердечно-сосудистой патологии. В инфекционной клинике у него диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию с субтотальным поражением легких.

«Положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию получен посмертно», — уточнили в ведомстве.

Похожий диагноз был поставлен и двум другим пациентам больницы Боткина, мужчине в возрасте 87 лет и 84-летней женщине. Оба страдали многочисленными хроническими заболеваниями. И хотя положительный анализ на коронавирус был получен у них прижизненно, спасти их не удалось. У мужчины развилась двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, а у женщины — двусторонняя вирусная пневмония.

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Напомним, во вторник общее количество умерших от заболевания в Петербурге достигло 11 человек. Количество зараженных приближается к двум тысячам.