Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Петербургские театры и их труппы остро нуждаются в финансовой поддержке города. Это признал 21 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

«Мы уже и так считаем деньги, не знаю, по крохам собираем. У нас еще впереди культура», — заявил градоначальник, потребовав на следующем заседании правительства города обсудить вопрос поддержки культурных учреждений, включая театры.

Напомним, накануне на сокращение финансирования петербургских театров пожаловался председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, заявив, что из всех регионов ситуация в Северной столице самая удручающая, и власти не только не планируют компенсировать вынужденный простой учреждений, но и даже предупредили о сокращении финансирования.

Александр Беглов согласился, что артисты сегодня «получают копейки» по минимальной ставке.

«Просто людям кушать будет нечего завтра. Прежде всего нужно обеспечить людей заработной платой, которые работают, бюджетников. Просто-напросто, элементарно. И таких примеров я могу привести много», — сказал Александр Беглов.