Тверь, 21 апреля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. 1380 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией дополнительно развернут в Тверской области до 28 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Об этом говорилось на заседании правительства региона 21 апреля, его провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Практически на все выделенные средства заключены контракты», — сказал Игорь Руденя.

В частности, в городских клинических больницах №6, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице разворачивается более тысячи коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 590 обеспеченных кислородом для пациентов, не требующих применения аппаратов искусственной вентиляции легких, 158 — для больных, которым необходимы аппараты ИВЛ (инвазивные и неинвазивные). Ещё 165 коек планируется развернуть в городской больнице №1, Нелидовской ЦРБ, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, в том числе 92 койки с кислородом, 29 — обеспеченные ИВЛ. В Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах создадут 220 коек, из них 112 обеспеченных кислородом и 42 — для пациентов на ИВЛ.

На данный момент завершен ремонт в городских больницах №6, №1 и областной клинической больниц, в высокой степени готовности — работы в корпусе 6-й больницы, Нелидовской, Калининской ЦРБ. К 28 апреля планируется завершить ремонт в Зубцовской и Конаковской ЦРБ.

На данный момент регион заключил контракты на поставку более 760 единиц оборудования, в том числе 168 аппаратов ИВЛ, увлажнители, прикроватные мониторы, аспираторы, шприцевые насосы. В учреждения здравоохранения поставлено более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, дезинфицирующие средства и защитные экраны. Ведется мониторинг обеспеченности лекарствами, наличия запасов на уполномоченном фармацевтическим складе. Сейчас в списке лекарств, закупаемых для лечения зараженных коронавирусом — 25 наименований.

Исследования на коронавирус проводятся в пяти лабораториях в Тверской области, за последние сутки обследованы 1,4 тыс. человек.