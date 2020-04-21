Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Несколько сотрудников администрации Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 21 апреля на своей странице в одной из социальных сетей сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

По его словам, у нескольких сотрудников администрации «подтверждено заболевание коронавирусом». Однако это не стало причиной прекратить работу администрации, но теперь многие чиновники региона перешли на удаленный режим работы.

«Перешли в максимально дистанционный режим работы. Сегодня по видеосвязи обсудили: продление на май—июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце, введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев, возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости», — отметил Дрозденко.

Тем временем в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что рабочая поездка губернатора в Приозерский район, запланированная на 22 апреля, переносится «в связи с изменением рабочего графика главы региона».

Добавим, число зараженных коронавирусной инфекцией в Ленобласти достигло почти 500 человек. Однако за прошедшие сутки в регионе выздоровели и выписаны из больницы 24 пациента.

Читайте также: Администрация Выборгского района Ленобласти ушла на карантин

Ранее стало известно, что у одного из заместителей главы Выборгского района Ленобласти выявлена инфекция, из-за чего ряд сотрудников, в том числе и глава района, перешли на дистанционную работу на время карантина.