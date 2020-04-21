Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с экспрессивной речью на заседании городского правительства после того, как услышал очередной призыв от приглашенных в Смольный депутатов поддержать в эпоху коронавируса весь бизнес и всех жителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Беглов заявил, что не видит, чтобы парламентарии призывали граждан сидеть дома, пока те «шатаются-болтаются», из-за чего в городе растет число заражений коронавирусом. После выступления депутата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой высказаться решила и представительница КПРФ Ирина Иванова, но Беглов ее перебил.

«Предложения все очень хороши, мы их рассмотрим, но если только говорить «хочу», ничего не будет. Есть реальная ситуация, есть реальные деньги в бюджете. Хотелки — это хорошо», — заявил губернатор.

Он заявил, что сегодня город принимает экстренные меры, чтобы защитить малообеспеченных граждан и вылечить заразившихся коронавирусом, для чего необходимо развернуть дополнительные больничные койки, а «это стоит огромных денег»: больше 130 тыс. рублей в сутки обходится лечение больного в состоянии средней тяжести, более 500 тыс. рублей — в тяжелом состоянии.

Ранее 21 апреля Александр Беглов уже признал, что Петербург подошел к «красной черте», есть дефицит ИВЛ и средств защиты для медиков, городу может не хватить медицинского оборудования для лечения пациентов.

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"Понимаете? И сама организация коек и оборудования стоит миллиарды рублей. Поэтому давайте конкретно говорить без всяких хотелок. Здесь не нужна пиар-кампания какая-то. Я вас очень прошу. Мы работаем уже два часа. Если есть конкретные предложения — готовы их выслушать, если просто попиариться, то давайте тогда в Законодательное собрание идите, там много можно говорить времени», — возмутился Беглов.

Ирина Иванова попыталась его перебить, но губернатор не остановился. Он заявил, что надеется на конкретику, а не на «какие-то эфемерные вещи».

«Давайте это сделаем!» Давайте сделаем, а где деньги возьмём?» — воскликнул Беглов.

Иванова все же предложила учесть в мерах поддержки не только малый и средний бизнес, но и НКО, и другие организации, выполняющие социальную функцию, например, школы, пансионаты для пожилых людей, музеи, галереи и прочее.

Беглов согласился, что школы, больницы, а также энергетиков, транспортников нужно поддержать. «Мы уже и так считаем деньги, не знаю, по крохам собираем», — сказал глава региона.

«У нас чрезвычайная ситуация, хочу вам сказать, — продолжил губернатор. — Просто тяжело, трудно, откровенно говоря. Я бы обратился к депутатам Законодательного собрания, Государственной думы, депутатам МСУ: это ваши избиратели. Сделайте всё, чтобы они сидели дома! Ни одного выступления я не вижу. Ну выступите, скажите! Дадим вам эфир. Скажите: ребята, сидите дома. Дайте правительству подготовиться к этой сложной ситуации, дайте возможность! Обратитесь ко всем. Вот депутаты Госдумы — они в правительство ходят, еще куда-то ходят, помогают, кое-что нам дали. Но этого мало. Время нужно! Проведите агитацию среди своих избирателей, включите весь свой партийный ресурс».

Поддержка нужна и со стороны СМИ, которые должны агитировать людей сидеть дома, продолжил Беглов. Он заявил, что как только в Петербурге снизился коэффициент самоизоляции до 2,1 (видимо, имея в виду показатель сервиса «Яндекса»), так сразу зафиксировали скачок в 434 зараженных коронавирусом в сутки.

«Вот и всё! Повысился уровень дисциплины — 139 человек. Ну невозможно так! Если будут шататься-болтаться, то ничего хорошего не будет, никаких мер не хватит!» — сказал градоначальник.

Промышленность и малый бизнес поддерживать необходимо, добавил он, но в силу своих возможностей.

«А так я всем готов деньги раздать, законы принять — всё готов сделать! Но деньги нужны. Бюджет сегодня трещит по всем швам. А мы здесь говорим: «Вот это надо…». Да, надо. Я согласен полностью с вами. Скажите, где взять деньги! И сразу дам. Поднимите шум на федеральном уровне, скажите, что городу не хватает денег — предпринимательству, на оборудование, на то, пятое, десятое», — сказал Беглов.

Бизнес и бюджет должны выплачивать своим работникам хотя бы минимальные зарплаты без премий, чтобы хватило на питание, считает губернатор Петербурга: «Уже не до жиру, как говорится».

Он дал понять, что нарушители самоизоляции ведут себя эгоистично, так как в одиночку ни одно правительство не способно справиться с эпидемией, а каждый должен внести свой вклад, сократив социальные контакты.

«Шестимиллионный город! Ты хоть как подпрыгни! Сегодня мне предлагают из «Жигулей» сделать «Мерседес». Чтобы переоборудовать непрофильные больницы под другие больницы. Это же не просто так всё. Или мы что, от хорошей жизни в «Ленэкспо» делаем [стационар] на 1080 коек? И будет еще следующее. Не от хорошей жизни. Проблема такая. И в первую очередь зависит от нашей самодисциплины», — сказал Александр Беглов.

Ранее он признал, что власти Петербурга готовы ввести пропускной режим, если самоизоляция снизится, а заболеваемость вырастет.

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Беглов еще раз попросил депутатов и чиновников помочь удержать людей дома.

«Я понимаю, что тошно, устали все. Но! Есть освещение, вода, тепло, канализация, работает телевидение, интернет, продукты в магазине есть, никто с голоду не пухнет. Так наберитесь терпения!» — воскликнул Беглов.

«Хорошо смотреть футбол и давать советы. Сложнее играть в него», — заключил губернатор Петербурга.