Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Петербурге готовы ввести режим электронных пропусков в случае роста заболеваемости COVID-19 из-за низкой самоизоляции граждан. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во вторник, 21 апреля, на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов

«Хочу сразу убрать все подпольные слухи», — сказал Беглов.

Напомним, уже несколько дней в городских СМИ курсирует информация о том, как Смольный готовит пропускной режим вплоть до размещения карты блокпостов на дорогах, но власти эти темы прямо не комментируют.

По словам Беглова, «никаких подпольных слухов нет», а правительство Петербурга разработало несколько сценариев, которые могут разворачиваться в городе.

«Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем этот пик [заболеваемости] с минимальными потерями. Если этого не будет, тогда у нас будут сложности. Поэтому мы предусматриваем разные варианты, от самых средних, по которым сейчас идет Санкт-Петербург, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков. Ситуация и жизнь покажут, насколько мы с вами дисциплинированны», — сказал Александр Беглов.

«Правительство Петербурга знает, что делать, и знает, в какое время будут применяться те или иные схемы в зависимости от ситуации», — добавил губернатор.

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По его словам, в Северной столице складывается сложная обстановка по распространению коронавирусной инфекции, за сутки этот диагноз подтвердили у 127 человек, всего их почти 2 тысячи, 11 человек скончались.