Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Среди заболевших COVID-19 в Петербурге 122 человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил во вторник, 21 апреля, губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

Еще 759 человек, по словам градоначальника, находятся в тяжелом состоянии с диагнозом «пневмония».

В реанимации сейчас лежит 51 зараженный коронавирусом и 176 больных пневмонией.

«Подключены к ИВЛ 27 [человек] — это COVID, и 74 — пневмония», — заявил Беглов.

Напомним, за сутки в городе выявили еще 127 случаев заражения коронавирусом, подтверждены три новых летальных исхода среди тех, у кого был коронавирус.