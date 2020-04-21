Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» готов предоставить стадион на Крестовском острове для лечения больных COVID-19. Об этом заявил 21 апреля генеральный директор клуба Александр Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Стадион Газпром Арена

Ранее под размещение пациентов с коронавирусом начали переоборудовать крупнейший павильон №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове. «Газпром Арена» тоже могла бы сгодиться под временный госпиталь, считают «сине-бело-голубые».

"Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», — цитирует Медведева издание «Фонтанка».

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Заметим, чиновники Смольного уже упоминали стадион на Крестовском острове в контексте размещения зараженных коронавирусом. Первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана пытался таким образом подвигнуть горожан соблюдать строгую самоизоляцию, заявляя, что если они не хотят «лежать на «Газпром-Арене», то должны «сидеть дома», а не гулять по паркам.