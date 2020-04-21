Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Коммунальные платежи и налоги на время «карантина» в Петербурге необходимо снизить. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Он подготовил соответствующее обращение в адрес Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Надо признаться, что у многих жителей нашего города произошло снижение доходов. При этом плату за услуги ЖКХ и ряд налогов никто не отменял. Это, безусловно, не способствует спокойному выполнению всех карантинных предписаний», — уверен депутат, избранный в Госдуму от Петербурга.

По его мнению, члены петербургского парламента могли бы подготовить законопроект о временном снижении финансовой нагрузки на жителей города.

«В некоторых регионах власти пошли по пути временной отмены платы за коммунальный ремонт. Наш город мог бы пойти по аналогичному пути и даже показать пример. К примеру, не брать денег за уборку общедомового имущества и придомовых территорий — ведь власти и так проводят дезинфекцию площадей в рамках борьбы с вирусом», — рассуждает Виталий Милонов.

Помимо этого, Виталий Милонов уверен, что и налоговая нагрузка могла бы несколько снизиться.

«Логично было бы снизить или даже вообще временно отменить налог на доход физических лиц для тех, кто особенно пострадал от вынужденного карантина», — уверен он.

Депутат надеется, что его городские коллеги прислушаются к предложению и примут соответствующие меры в интересах горожан.