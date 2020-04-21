Улан-Батор, 21 апреля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Прошло уже более двух месяцев. как в Монголии начали вводить ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

ИА REGNUM Первоклассница Худэрийн Амира по будням с 10-13 часов занимается с учительницей в онлай-режиме.

Одной из первых мер стал карантин во всех образовательных учреждениях, введенный 27 января. Поскольку с самого начало было ясно, что карантин может продлиться долго, министерство образования срочно организовало дистанционное обучение. Учащиеся Монголии уже третий месяц занимаются дома.

Телеуроки транслируются по будням, а учителя частных школ связываются с учениками в онлайн-режиме.

ИА REGNUM Первоклассница Худэрийн Амира по будням с 10-13 часов занимается с учительницей в онлай-режиме.

Высшие учебные заведения тоже ведут дистанционное обучение. Преподаватели вузов записывают лекции и семинары, размещают их на Youtube, и студенты получают доступ к информации.

ИА REGNUM Профессор Монгольского государственного университета Жамсрангийн Урангуа

«По сравнению с прежним графиком работы сейчас тратится больше времени для подготовки онлайн-уроков. Для подготовки трех уроков за неделю уходит около 20 часов. В нашем университете работает система «Си-си», через которую можно контролировать посещаемость и активность студентов. Студенты активно участвуют в онлайн-уроках», — говорит профессор МонГУ Жамсрангийн Урангуа. Она отметила, что рост значения дистанционного обучения и улучшения этого вида преподавания являются основами для реализации в будущем теории инноваций.

В Монголии в условиях пандемии закрыты торговые и развлекательные центры. Также власти призвали отметить главный национальный праздник — Цагаан сар — только в семейном кругу. С 23 февраля по 3 марта все пассажирские перевозки были приостановлены.

После введения режима повышенной готовности банки и государственные органы перешли на укороченный рабочий день, почти во всех организациях работают пункты контроля, где проверяют температуру у всех посетителей.

ИА REGNUM Пациенты носят маски, и на каждом столе поставили антисептики для рук

Также в городе Улан-Баторе везде можно встречать надписи на дверях: «Посетители без маски не обслуживаются».

ИА REGNUM

Всех людей в больнице у входа встречают медперсонал в защитных костюмах. Они проверяют температуру людей, записывают имя и номер телефона. Также в кабинете врача предупреждают о необходимости держать дистанцию 1,5 метра.

ИА REGNUM

С 31 января 2020 года организуется совместный брифинг министерства здравоохранения и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний. Брифинг проходит ежедневно в 11:00 часов, на нем сообщается информация о заболевании в стране и мире.

ИА REGNUM Брифинг Минздрава

С 17 марта 2020 года по всей стране проводят дезинфекцию на улицах. В столице Монголии за этот период дезинфицировали миллион квадратных метров, потратив на это 400 млн тугриков.

ИА REGNUM Обработка общественного транспорта

ИА REGNUM

ИА REGNUM Дезинфекция на улицах Улан-Батора

В январе в Монголии трудно было найти медицинские маски, если раньше маска продавалась за 250 тугриков, то с началом пандемии цена резко выросла и достигла 1500 тугриков. Во многих аптеках была надпись: «Масок нет». Сегодня в Монголии продаются самые разные маски — от хлопковых до дизайнерских. В результате на улицах Улан-Батора трудно найти человека, который не носит маску.

С 9 апреля Служба транспортной полиции запустила акцию «Включаем ближний свет фар в знак солидарности в борьбе с COVID-19», полицейские советуют гражданам не забывать носить маски, с этой недели людей без масок будут штрафовать на 150 тысяч тугриков. Поиском нарушителей заняты 7000 патрулей, которые работают в 9 районах столицы.

Государственная чрезвычайная комиссия 17 апреля решила смягчить некоторые ограничения, с 20 апреля возобновили деятельность фитнес, сауны и турбазы.

В Монголии зафиксирован 33 случай заражения коронавирусом, все они являются завозными.