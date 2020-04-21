Курск, 21 апреля, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Активистам Курского регионального отделения «Деловой России» удалось не только помочь компании «ФормТекс» в перепрофилировании на производство защитных масок, но и снабдить дефицитной продукцией городской комитет социальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Курского регионального отделения Олег Малахов, который 17 апреля безвозмездно передал комитету соцобеспечения более тысячи этих средств индивидуальной защиты.

Курское региональное отделение “Деловой России” Курская область. Передача защитных масок, сшитых компанией «ФормТекс»

Курское региональное отделение “Деловой России” В комитете социальной защиты Курска надеются, что масок хватит

«Мы намерены обеспечить данными масками всех специалистов наших подведомственных учреждений. Я надеюсь, что наша сегодняшняя самоизоляция быстро закончится и этого количества защитных средств нам хватит», — отметила председатель комитета социальной защиты населения города Курска Елена Комкова.

По словам руководителя «ФормТекс» Марии Косиновой, в настоящее время предприятие вышло на производство четырех тысяч масок в сутки.

В «Деловой России» также отметили, что недавно ведущие некоммерческие организации региона подписали соглашение о стратегическом партнерстве и оперативно включились в работу по обеспечению жителей региона средствами индивидуальной защиты. По словам Олега Малахова, такая работа является достаточно многогранной, так как, с одной стороны, оказывается помощь курянам качественными защитными средствами, а с другой — поддерживается предприятие, попавшее, как и весь малый бизнес, в тяжелую ситуацию.

Курское региональное отделение “Деловой России” Без возмездную помощь социальной защите Курска передал председатель Курского регионального отделения Олег Малахов

«Приятно, что бизнес чувствует свою ответственность в тех условиях, в которых сейчас находится страна, и удовлетворяет ту потребность, которая есть сейчас у людей, в частности, это средства защиты бытового назначения», — подчеркнул управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры», член Общественной палаты Курской области Александр Терновцов. В свою очередь, Олег Малахов заверил, что такая работа будет продолжена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные проекты реализуются сейчас активистами «Деловой России» практически во всех регионах России.