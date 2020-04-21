Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Института цитологии РАН и Университета Цинхуа (КНР) изучают пептид, который может блокировать связывание коронавируса SARS-CoV-2 с клетками человека. Если результаты исследования подтвердят действие пептида, его можно будет использовать для создания лекарства от COVID-19, сообщили 21 апреля в пресс-службе СПбГУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Как напомнили в СПбГУ, инструментом проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека являются так называемые шипы, образуемые на поверхности вируса специальным белком. С их помощью вирус стыкуется с клеткой человека. Для стыковки используется один из белков-рецепторов на поверхности человеческой клетки.

Работы китайских и американских ученых в марте — апреле текущего года позволили идентифицировать фермент ACE2, с которым связывается коронавирус. Пептид, получивший название spike-binding peptide 1 (SBP1), по замыслу ученых, должен лишить вирус возможности «стыковаться» с белком человека и проникать в клетки организма. Его изучением и занимаются сейчас российские ученые в сотрудничестве с китайскими коллегами.

«Сначала мы изучаем связывание пептида с белком «в пробирке» методом ядерного магнитного резонанса и на компьютерной модели методом молекулярной динамики. Главная цель этих экспериментов — доказать, что пептид связывается с нужным нам сайтом на поверхности белка и что это связывание достаточно сильное. Также на этой стадии мы проверяем пептид на способность неспецифически взаимодействовать с другими белками. Если пептид успешно проходит все эти тесты, мы начинаем исследования на клеточных культурах. К сожалению, сейчас из всего спектра методов нам доступно только компьютерное моделирование. Работа в лаборатории в данный момент приостановлена в связи с карантином», — рассказала кандидат биологических наук Ольга Рогачева, сотрудник кафедры биохимии СПбГУ и лаборатории биомолекулярного ЯМР Института трансляционной биомедицины СПбГУ.

Если способность SBP1 блокировать вирус подтвердится, он потенциально может быть использован для создания лекарства от COVID-19, даже несмотря на вероятные мутации коронавируса.

«SBP1 вырезан из ACE2 человека, поэтому если из-за каких-то мутаций белок-«шип» перестанет связываться с SBP1, то такой «шип» лишится и способности эффективно связываться с ACE2, и данный штамм SARS-CoV-2 уже не будет опасным для людей. С другой стороны, если когда-то появится новый коронавирус, использующий ACE2 для входа в клетку, то SBP1 будет применим и против него», — отметила Ольга Рогачева.

Пока говорить о пептиде SBP1 как о будущем лекарстве рано. Однако ученые твердо намерены выяснить, стоит ли начинать с SBP1 эксперименты на животных или нет. Если на основе пептида в будущем будет создано лекарство, то оптимальными способами доставки SBP1 в организм могут стать ингаляционный и интраназальный. Такое лекарство сможет помочь и тем, кто уже заболел COVID-19, не допуская перехода болезни в тяжелую стадию.