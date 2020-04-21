Красноярск, 21 апреля, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В Красноярске педагоги и школьники делятся кадрами онлайн-занятий. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, дистанционные уроки «срывают» домашние питомцы.

Пресс-служба администрации Красноярска Шиншилла «обучается» дистанционно вместе со своей хозяйкой

На занятиях вместе с красноярскими школьниками «присутствуют» коты, собаки, шиншиллы и даже цыплята.

Например, белоснежная шиншилла Нала наблюдает за уроками, сидя на голове у своей хозяйки — ученицы гимназии №10.

Своей хозяйке — учителю школы № 94 Оксане Багаевой — «помогает» мейнкун Мася. Дети часто видят кота во время урока физики, он лежит на клавиатуре.

Пресс-служба администрации Красноярска Кот Мася «помогает» учителю физики

А кот Байтик «самоизолировался» в рюкзаке своего хозяина — ученика школы №94.

Пресс-служба администрации Красноярска Кот Байтик «самоизолировался» в рюкзаке хозяина

Как сообщало ИА REGNUM, школьникам Красноярского края и других регионов России пришлось перейти на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.

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